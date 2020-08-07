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Ракурс
Задержание в Беларуси. Фото: 24 канал

В Минске задержали троих журналистов, среди них есть украинцы

7 авг 2020, 19:04
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Выборы в Беларуси продолжаются с громкими задержаниями. В Минске задержали троих корреспондентов телеканала «Настоящее Время» — Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Их увезли в Московский РУВД Минска.

Что послужило причиной задержания пока неизвестно. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что журналисты уже несколько недель освещают президентские выборы, которые должны состояться 9 августа в Беларуси. Накануне вечером «Настоящее время» провело эфир с сорванного митинга оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Сообщается, что среди задержанных журналистов есть двое граждан Украины.

Что известно о задержанных:

  • Ирина Ромалийская — украинская журналистка, ведет главную информационную программу телеканала — «Вечер»;
  • Иван Гребенюк — украинский журналист, работающий в пражской редакции «Настоящего времени»;
  • Юрий Баранюк — россиянин, собственный корреспондент телеканала в Санкт-Петербурге.

Отметим, что досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко — банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало — к участию в выборах не допустили.


В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, еще одним оппозиционным кандидатом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси задержали руководителя штаба главного оппонента Лукашенко.

Источник: Ракурс


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