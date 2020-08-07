В Минске задержали троих журналистов, среди них есть украинцы

Задержание в Беларуси. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142197-v-minske-zaderjali-troih-jurnalistov-sredi-nih-est-ukraincy.html

Ракурс

Выборы в Беларуси продолжаются с громкими задержаниями. В Минске задержали троих корреспондентов телеканала «Настоящее Время» — Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Их увезли в Московский РУВД Минска.

Что послужило причиной задержания пока неизвестно. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что журналисты уже несколько недель освещают президентские выборы, которые должны состояться 9 августа в Беларуси. Накануне вечером «Настоящее время» провело эфир с сорванного митинга оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Сообщается, что среди задержанных журналистов есть двое граждан Украины.

Что известно о задержанных:

Ирина Ромалийская — украинская журналистка, ведет главную информационную программу телеканала — «Вечер»;

Иван Гребенюк — украинский журналист, работающий в пражской редакции «Настоящего времени»;

Юрий Баранюк — россиянин, собственный корреспондент телеканала в Санкт-Петербурге.

Отметим, что досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко — банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало — к участию в выборах не допустили.

В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, еще одним оппозиционным кандидатом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси задержали руководителя штаба главного оппонента Лукашенко.