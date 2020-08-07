В Минске задержали троих журналистов, среди них есть украинцы

В Минске задержали троих журналистов, среди них есть украинцыhttps://racurs.ua/n142197-v-minske-zaderjali-troih-jurnalistov-sredi-nih-est-ukraincy.htmlРакурс
Выборы в Беларуси продолжаются с громкими задержаниями. В Минске задержали троих корреспондентов телеканала «Настоящее Время» — Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Их увезли в Московский РУВД Минска.
Что послужило причиной задержания пока неизвестно. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Отмечается, что журналисты уже несколько недель освещают президентские выборы, которые должны состояться 9 августа в Беларуси. Накануне вечером «Настоящее время» провело эфир с сорванного митинга оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Сообщается, что среди задержанных журналистов есть двое граждан Украины.
Что известно о задержанных:
- Ирина Ромалийская — украинская журналистка, ведет главную информационную программу телеканала — «Вечер»;
- Иван Гребенюк — украинский журналист, работающий в пражской редакции «Настоящего времени»;
- Юрий Баранюк — россиянин, собственный корреспондент телеканала в Санкт-Петербурге.
Отметим, что досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.
Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко — банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало — к участию в выборах не допустили.
В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, еще одним оппозиционным кандидатом.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси задержали руководителя штаба главного оппонента Лукашенко.