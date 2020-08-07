У Мінську затримали трьох журналістів, серед них є українці

Затримання в Білорусі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142197-u-minsku-zatrymaly-troh-jurnalistiv-sered-nyh-ie-ukrayinci.html

Ракурс

Вибори в Білорусі тривають із гучними затриманнями. У Мінську затримали трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время» — Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка. Їх відвезли до Московського РУВС Мінська.

Що стало причиною затримання поки невідомо. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Зазначається, що журналісти вже кілька тижнів висвітлюють президентські вибори, які мають відбутися 9 серпня в Білорусі. Напередодні ввечері «Настоящее время» провело ефір із мітингу опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановскої.

Повідомляється, що серед затриманих журналістів є двоє громадян України.

Що відомо про затриманих:

Ірина Ромалійська — українська журналістка, веде головну інформаційну програму телеканалу — «Вечір»;

Іван Гребенюк — український журналіст, який працює в празькій редакції «Настоящего времени»;

Юрій Баранюк — росіянин, власний кореспондент телеканалу в Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що дострокове голосування на виборах президента Білорусі почалося 4 серпня. Воно буде проходити до 8 серпня включно. На 9 серпня заплановане основне голосування.

Головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка — банкіра Віктора Бабарико й дипломата Валерія Цепкало — до участі у виборах не допустили.

У зв’язку з цим штаби Бабарико та Цепкало вирішили об'єднатися зі Світланою Тіхановською, ще одним опозиційним кандидатом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Білорусі затримали керівника штабу головного опонента Лукашенка.