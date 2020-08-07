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Нью-Йорк без світла. Фото: Freepick

Тисячі людей залишилися без світла у Нью-Йорку — як виглядає місто (ФОТО, ВІДЕО)

7 сер 2020, 18:27
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Масштабне відключення світла сталося в Нью-Йорку. Через збій на електромережі без світла залишилася велика частина Манхеттену.

Проблеми з електропостачанням виникли в понад 120 тис. жителів міста. Про це повідомляє ABC News.

Перебої з електропостачанням виникли після 5.00 ранку, а вже о 6.30 без світла залишилися 123 тис. 808 користувачів. Блекаут стався в районах Верхній Вест-Сайд, Гарлем та Верхній Іст-Сайд. Наразі електропостачання до районів відновлено.

Нью-Йорк без світла. Фото: Forbes


Також від збою в роботі електромережі постраждало метро. Через перебої досі затримуються поїзда та не працюють станції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Нью-Йорку поруч із похоронним бюро виявили вантажівки з десятками тіл.


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