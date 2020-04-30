У Нью-Йорку знайшли вантажівки з трупами. Фото: Reuters

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У Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, поліцейські знайшли десятки трупів у вантажівках на одній із вулиць міста. Виявилося, що їх зберігало в автомобілях похоронне бюро в Брукліні.

Було виявлено чотири вантажівки, в яких було 60 тіл. Трупи вже почали розкладатися, пише 29 квітня The New York Times.

Зазначається, що поліцію викликали місцеві жителі, які страждали декілька днів від неприємного запаху. Прибувши на місце, співробітники поліції виявили вантажівки з десятками тіл, що розкладаються всередині. Всередині деяких авто також був лід.

Скільки було жертв коронавірусу серед знайдених тіл, наразі з’ясовується. Одне з джерел видання повідомило, що в похоронному бюро зламалися морозильні камери, тому співробітники вирішили зберігати тіла в фургонах.

Журналісти також зазначили, що через важку ситуацію з епідемією у місті система охорони здоров’я, похоронні бюро, морги, крематорії та кладовища перевантажені. За даними Університету Джонса Хопкінса, в США налічується понад 60 тис. загиблих від вірусу. З них 18 тис. людей загинули в Нью-Йорку.

Як повідомлялося, коронавірус у США призвів до загибелі більшої кількості американців, ніж це було під час десятирічної війни у ​​В'єтнамі.