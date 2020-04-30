В Нью-Йорке нашли грузовики с трупами. Фото: Reuters

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В Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, полицейские нашли десятки трупов в грузовиках на одной из улиц города. Оказалось, что умерших хранило в автомобилях похоронное бюро в Бруклине.

Было обнаружено четыре грузовика, в которых находились 60 тел. Трупы уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.

Отмечается, что полицию вызвали местные жители, которые страдали несколько дней из-за неприятного запаха. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри. В некоторых авто был лед.

Сколько было жертв коронавируса среди найденных тел, пока выясняется. Один из источников издания сообщил, что в похоронном бюро вышли из строя морозильные камеры, поэтому сотрудники решили хранить тела в фургонах.

Журналисты также отметили, что из-за тяжелой ситуации с эпидемией в городе система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 60 тыс. погибших от вируса. Из них 18 тыс. человек погибли в Нью-Йорке.

Как сообщалось, коронавирус в США привел к гибели большего количества американцев, чем это было во время десятилетней войны во Вьетнаме.