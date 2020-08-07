Погода в Україні. Фото: Ukr.Life

https://racurs.ua/ua/n142195-grozy-na-zahodi-ta-nesterpna-speka-na-pivdni-pogoda-v-ukrayini-8-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 серпня буде теплою і сухою. Лише у західних областях вдень очікуються дощі з грозами. Вдень температура коливатиметься від 27° на заході до 35° на півдні, а вночі температура повітря прогріється від 15° на заході до 22° на півдні.

Найхолодніше буде у Сумах. Тут вдень повітря прогріється до 26−28°. Найспекотніше буде в Одесі та Херсоні. Стовпчики термометрів у цих регіонах вдень ​​піднімуться до 33−35°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 8 серпня буде теплою і сухою, на небі буде спостерігатися хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 27−29°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові вночі буде сухою, вдень можливі дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 16−18°, вдень — 27−29°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде спекотною, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 20−22°, вдень — 33−35°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 8 серпня буде дуже теплою. Температура повітря вночі опуститься до 17−19°, вдень — підніметься до 29−31°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 17−19°, вдень — 28−30°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 8 серпня буде теплою, але вдень очікуються дощі з грозами. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень повітря прогріється до 29−31°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 8 серпня буде відносно спокійною, але вночі та вранці можливі незначні збурення магнітного поля.