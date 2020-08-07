Понад 100 іноземних бойовиків на Донбасі викрили у Венедіктової

Ракурсhttps://racurs.ua/
За інформацією правоохоронців, іноземці перебували в складі різних підрозділів окупаційних військ.
Війна на Донбасі. Фото: РБК-Україна
Понад 100 іноземних бойовиків на Донбасі викрили у Венедіктовоїhttps://racurs.ua/ua/n142194-ponad-100-inozemnyh-boyovykiv-na-donbasi-vykryly-u-venediktovoyi.htmlРакурс
Війна на Донбасі проходить за участі іноземних найманців. В Офісі генпрокурора встановили, що понад 100 іноземців брали участь у збройному конфлікті на сході України з боку бойовиків.
Наразі проти них відкрили кримінальні провадження. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Правоохоронці з’ясували, що з 2014 року до сьогодні брали участь у війні на сході України громадяни таких держав:
- Болгарії — 2 громадян;
- Вірменії — 7 громадян;
- Грузії — 1 громадянин;
- Італії — 19 громадян;
- Іспанії — 27 громадян;
- Казахстану — 12 громадян;
- Литви — 3 громадян;
- Молдови — 26 громадян;
- Нідерландів — 2 громадян;
- Німеччини — 5 громадян.
За інформацією правоохоронців, іноземці перебували в складі різних підрозділів окупаційних військ.
Зокрема, іноземці воювали в таких незаконних формуваннях:
- 14 батальйоні територіальної оборони «Призрак»;
- 11 окремому мотострілецькому полку «Восток»;
- 7 окремій мотострілецькій бригаді «Чистяковская»;
- 1 окремій мотострілецькій бригаді «Славянская»;
- в окремому розвідувальному батальйоні «Спарта»;
- в окремому штурмовому батальйоні «Сомали».
Також найманці воювали з боку незаконних формувань «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» та інших.
Повідомляється, що правоохоронці вже розпочали кримінальні провадження за фактом участі найманців у збройному конфлікті. Їх підозрюють в участі в складі не передбачених законом збройних формуваннях, а також у нападах на підприємства, установи та організації, що призвели до загибелі людей (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України).
Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу Женевських конвенцій про захист жертв війни, іноземні громадяни є найманцями, а їхні дії порушують Міжнародну конвенцію Генеральної асамблеї ООН.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки України (СБУ). Найманцям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 15 бойовиків-іноземців стали фігурантами кримінальних справ.
.