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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: РБК-Україна

Понад 100 іноземних бойовиків на Донбасі викрили у Венедіктової

7 сер 2020, 17:33
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Війна на Донбасі проходить за участі іноземних найманців. В Офісі генпрокурора встановили, що понад 100 іноземців брали участь у збройному конфлікті на сході України з боку бойовиків.

Наразі проти них відкрили кримінальні провадження. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці з’ясували, що з 2014 року до сьогодні брали участь у війні на сході України громадяни таких держав:

  • Болгарії — 2 громадян;
  • Вірменії — 7 громадян;
  • Грузії — 1 громадянин;
  • Італії — 19 громадян;
  • Іспанії — 27 громадян;
  • Казахстану — 12 громадян;
  • Литви — 3 громадян;
  • Молдови — 26 громадян;
  • Нідерландів — 2 громадян;
  • Німеччини — 5 громадян.

За інформацією правоохоронців, іноземці перебували в складі різних підрозділів окупаційних військ.

Зокрема, іноземці воювали в таких незаконних формуваннях:

  • 14 батальйоні територіальної оборони «Призрак»;
  • 11 окремому мотострілецькому полку «Восток»;
  • 7 окремій мотострілецькій бригаді «Чистяковская»;
  • 1 окремій мотострілецькій бригаді «Славянская»;
  • в окремому розвідувальному батальйоні «Спарта»;
  • в окремому штурмовому батальйоні «Сомали».

Також найманці воювали з боку незаконних формувань «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» та інших.

Повідомляється, що правоохоронці вже розпочали кримінальні провадження за фактом участі найманців у збройному конфлікті. Їх підозрюють в участі в складі не передбачених законом збройних формуваннях, а також у нападах на підприємства, установи та організації, що призвели до загибелі людей (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України).

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу Женевських конвенцій про захист жертв війни, іноземні громадяни є найманцями, а їхні дії порушують Міжнародну конвенцію Генеральної асамблеї ООН.


Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки України (СБУ). Найманцям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 15 бойовиків-іноземців стали фігурантами кримінальних справ.

Джерело: Ракурс


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