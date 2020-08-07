Более 100 боевиков-иностранцев на Донбассе вычислили у Венедиктовой

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Война на Донбассе. Фото: РБК-Украина
Более 100 боевиков-иностранцев на Донбассе вычислили у Венедиктовойhttps://racurs.ua/n142194-bolee-100-boevikov-inostrancev-na-donbasse-vychislili-u-venediktovoy.htmlРакурс
Война на Донбассе ведется с помощью иностранных наемников. В Офисе генпрокурора установили, что более 100 иностранцев участвовали в вооруженном конфликте на востоке Украины со стороны боевиков.
Сейчас против них открыли уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Правоохранители выяснили, что с 2014 года по настоящее время участвовали в войне на востоке Украины граждане следующих государств:
- Болгарии — 2 гражданина;
- Армении — 7 граждан;
- Грузии — 1 гражданин;
- Италии — 19 граждан;
- Испании — 27 граждан;
- Казахстана — 12 граждан;
- Литвы — 3 граждан;
- Молдовы — 26 граждан;
- Нидерландов — 2 гражданина;
- Германии — 5 граждан.
По информации правоохранителей, иностранцы находились в составе различных подразделений оккупационных войск.
В частности, иностранцы воевали в таких незаконных формированиях:
- 14 батальоне территориальной обороны «Призрак»;
- 11 отдельном мотострелковом полку «Восток»;
- 7 отдельной мотострелковой бригаде «Чистяковская»;
- 1 отдельной мотострелковой бригаде «Славянская»;
- в отдельном разведывательном батальоне «Спарта»;
- в отдельном штурмовом батальоне «Сомали».
Также наемники воевали в составе незаконных формирований «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» и других.
Сообщается, что правоохранители уже начали уголовные производства по факту участия наемников в вооруженном конфликте. Их подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, а также в нападениях на предприятия, учреждения и организации, которые привели к гибели людей (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украина).
В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола Женевских конвенций о защите жертв войны, иностранные граждане являются наемниками, а их действия нарушают Международную конвенцию Генеральной Ассамблеи ООН.
Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности Украины (СБУ). Наемникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее мы сообщали, что 15 боевиков-иностранцев стали фигурантами уголовных дел.
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