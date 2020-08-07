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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: РБК-Украина

Более 100 боевиков-иностранцев на Донбассе вычислили у Венедиктовой

7 авг 2020, 17:33
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Война на Донбассе ведется с помощью иностранных наемников. В Офисе генпрокурора установили, что более 100 иностранцев участвовали в вооруженном конфликте на востоке Украины со стороны боевиков.

Сейчас против них открыли уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители выяснили, что с 2014 года по настоящее время участвовали в войне на востоке Украины граждане следующих государств:

  • Болгарии — 2 гражданина;
  • Армении — 7 граждан;
  • Грузии — 1 гражданин;
  • Италии — 19 граждан;
  • Испании — 27 граждан;
  • Казахстана — 12 граждан;
  • Литвы — 3 граждан;
  • Молдовы — 26 граждан;
  • Нидерландов — 2 гражданина;
  • Германии — 5 граждан.

По информации правоохранителей, иностранцы находились в составе различных подразделений оккупационных войск.

В частности, иностранцы воевали в таких незаконных формированиях:

  • 14 батальоне территориальной обороны «Призрак»;
  • 11 отдельном мотострелковом полку «Восток»;
  • 7 отдельной мотострелковой бригаде «Чистяковская»;
  • 1 отдельной мотострелковой бригаде «Славянская»;
  • в отдельном разведывательном батальоне «Спарта»;
  • в отдельном штурмовом батальоне «Сомали».

Также наемники воевали в составе незаконных формирований «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» и других.

Сообщается, что правоохранители уже начали уголовные производства по факту участия наемников в вооруженном конфликте. Их подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, а также в нападениях на предприятия, учреждения и организации, которые привели к гибели людей (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украина).

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола Женевских конвенций о защите жертв войны, иностранные граждане являются наемниками, а их действия нарушают Международную конвенцию Генеральной Ассамблеи ООН.


Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности Украины (СБУ). Наемникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее мы сообщали, что 15 боевиков-иностранцев стали фигурантами уголовных дел.

Источник: Ракурс


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