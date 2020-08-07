Более 100 боевиков-иностранцев на Донбассе вычислили у Венедиктовой

Война на Донбассе. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n142194-bolee-100-boevikov-inostrancev-na-donbasse-vychislili-u-venediktovoy.html

Ракурс

Война на Донбассе ведется с помощью иностранных наемников. В Офисе генпрокурора установили, что более 100 иностранцев участвовали в вооруженном конфликте на востоке Украины со стороны боевиков.

Сейчас против них открыли уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители выяснили, что с 2014 года по настоящее время участвовали в войне на востоке Украины граждане следующих государств:

Болгарии — 2 гражданина;

Армении — 7 граждан;

Грузии — 1 гражданин;

Италии — 19 граждан;

Испании — 27 граждан;

Казахстана — 12 граждан;

Литвы — 3 граждан;

Молдовы — 26 граждан;

Нидерландов — 2 гражданина;

Германии — 5 граждан.

По информации правоохранителей, иностранцы находились в составе различных подразделений оккупационных войск.

В частности, иностранцы воевали в таких незаконных формированиях:

14 батальоне территориальной обороны «Призрак»;

11 отдельном мотострелковом полку «Восток»;

7 отдельной мотострелковой бригаде «Чистяковская»;

1 отдельной мотострелковой бригаде «Славянская»;

в отдельном разведывательном батальоне «Спарта»;

в отдельном штурмовом батальоне «Сомали».

Также наемники воевали в составе незаконных формирований «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» и других.

Сообщается, что правоохранители уже начали уголовные производства по факту участия наемников в вооруженном конфликте. Их подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, а также в нападениях на предприятия, учреждения и организации, которые привели к гибели людей (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украина).

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола Женевских конвенций о защите жертв войны, иностранные граждане являются наемниками, а их действия нарушают Международную конвенцию Генеральной Ассамблеи ООН.

Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности Украины (СБУ). Наемникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее мы сообщали, что 15 боевиков-иностранцев стали фигурантами уголовных дел.