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Ракурс
Карантинную карту решили поменять в Минздраве после оплошности. Фото: UA.News

Карантинную карту решили поменять в Минздраве после оплошности

7 авг 2020, 17:21
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Карантинная карта Украины с обновленными данными о распределение регионов на зоны, которая появилась сегодня, 7 августа, на официальном сайте Минздрава, не отвечает действительности.

Карта интерактивная, поэтому система автоматически загрузила данные, хотя официального решения государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не было, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно новым данным карты, в «красную» зону попали Харьков, Костопольский район Ровненской области и Кицманский район Чернивецкой области.

Скриншот карты карантинных зон Украины

Зато Луцк и Тернополь, в которых отказывались ужесточать карантинные ограничения, оказались в «оранжевой» и «зеленой» зоне соответственно.

Теперь карта снова обновилась и все те же Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области оказались в «красной» зоне, а Харьков — в «зеленой».

Скриншот карты карантинных зон Украины


В Минздраве заявили, что заседание комиссии по ТЭБ и ЧС начнется в 17.00, а результаты будут озвучены во время брифинга в 17.45.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городские власти не собираются останавливать работу наземного общественного транспорта и метро из-за отнесения Харькова в «красную» зону.

Источник: Ракурс


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