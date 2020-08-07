Карантинну карту вирішили змінити в МОЗ після помилки

Карантинну карту вирішили поміняти в МОЗ після помилки. Фото: UA.News

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Ракурс

Карантинна карта України з оновленими даними про розподіл регіонів на зони, яка з’явилася сьогодні, 7 серпня, на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я, не відповідає дійсності.

Карта інтерактивна, тому система автоматично завантажила дані, хоча офіційного рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не було, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з новими даними карти, до «червоної» зони потрапили Харків, Костопільський район Рівненської області та Кіцманський район Чернівецької області.

Водночас Луцьк і Тернопіль, у яких відмовлялися посилювати карантинні обмеження, опинилися у «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно.

Тепер карта знову оновилася і все ті ж Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області опинилися у «червоній» зоні, а Харків — у «зеленій».

У МОЗ заявили, що засідання комісії з ТЕБ та НС розпочнеться о 17.00, а результати будуть озвучені під час брифінгу о 17.45.

Як раніше писав «Ракурс», мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міська влада не збирається зупиняти роботу наземного громадського транспорту та метро через віднесення Харкова до «червоної» зони.