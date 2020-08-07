Погода в Украине. Фото: Ukr.Life

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Погода в Украине 8 августа будет теплой и сухой. Лишь в западных областях ожидаются дневные дожди с грозами. Дневная температура будет колебаться от 27° на западе до 35° на юге, а ночью температура воздуха прогреется от 15° на западе до 22° на юге.

Холоднее всего будет в Сумах. Здесь днем воздух прогреется до 26−28°. Жарче всего будет в Одессе и Херсоне. Столбики термометров в этих регионах днем поднимутся до 33−35°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 августа будет теплой и сухой, на небе будет наблюдаться облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 27−29°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ночью будет сухой, днем возможны дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 16−18°, днем — 27−29°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет жаркой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 20−22°, днем — 33−35°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 8 августа будет очень теплой. Температура воздуха ночью опустится до 17−19°, днем — поднимется до 29−31°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 17−19°, днем — 28−30°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 8 августа будет теплой, но днем ожидаются дожди с грозами. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​воздух прогреется до 29−31°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 августа будет относительно спокойной, но ночью и утром возможны незначительные возмущения магнитного поля.