Нью-Йорк без света. Фото: Freepick

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Ракурс

Масштабное отключение света произошло в Нью-Йорке. Из-за сбоя в работе электросети без света осталась большая часть Манхеттена.

Проблемы с электроснабжением возникли у более чем 120 тыс. жителей города. Об этом сообщает ABC News.





Перебои с электроснабжением возникли после 5.00 утра, а уже в 6.30 без света остались 123 тыс. 808 пользователей. Блэкаут произошел в районах Верхний Вест-Сайд, Гарлем и Верхний Ист-Сайд. Сейчас электроснабжение районов восстановлено.







Также от сбоя в работе электросети пострадало метро. Из-за перебоев задерживаются поезда, не работают станции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нью-Йорке рядом с похоронным бюро обнаружили грузовик с десятками тел.