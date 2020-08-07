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Нью-Йорк без света. Фото: Freepick

Тысячи людей остались без света в Нью-Йорке — как выглядит город (ФОТО, ВИДЕО)

7 авг 2020, 18:27
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Масштабное отключение света произошло в Нью-Йорке. Из-за сбоя в работе электросети без света осталась большая часть Манхеттена.

Проблемы с электроснабжением возникли у более чем 120 тыс. жителей города. Об этом сообщает ABC News.


Перебои с электроснабжением возникли после 5.00 утра, а уже в 6.30 без света остались 123 тыс. 808 пользователей. Блэкаут произошел в районах Верхний Вест-Сайд, Гарлем и Верхний Ист-Сайд. Сейчас электроснабжение районов восстановлено.

Нью-Йорк без света. Фото: Forbes

Также от сбоя в работе электросети пострадало метро. Из-за перебоев задерживаются поезда, не работают станции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нью-Йорке рядом с похоронным бюро обнаружили грузовик с десятками тел.


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