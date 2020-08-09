В большинстве регионов Украины 10 августа ожидаются грозы, фото: Thomas Bresson

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Погода в Украине 10 августа ожидается с осадками в большинстве регионов. Только в части восточных и южных областей сутки пройдут без осадков.

Утром и днем ​​в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 13−18° (на юге — 19−21°), днем ​​синоптики прогнозируют 25−29° в большинстве регионов (29−32° на юге).

Погода в Киеве 10 августа ожидается с дождями и возможными грозами днем, ночь пройдет без осадков. Термометры ночью покажут 16−18°, днем — 25−27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков ночью и с дождями, возможными грозами днем. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 25−27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 19−21°, днем — поднимутся до 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 10 августа ожидается с дождями и возможной грозой днем, ночь пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 27−29°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем —​ поднимется до 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается без осадков ночью и с дождями, возможной грозой днем. Ночью температура опустится до 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 26−28°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 августа будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики ожидают, что август в Украине в этом году будет с умеренными осадками.