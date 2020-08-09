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В большинстве регионов Украины 10 августа ожидаются грозы, фото: Thomas Bresson
Грозы ожидаются в большинстве регионов — погода в Украине на 10 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n142242-grozy-ojidautsya-v-bolshinstve-regionov-pogoda-v-ukraine-na-10-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 10 августа ожидается с осадками в большинстве регионов. Только в части восточных и южных областей сутки пройдут без осадков.
Утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит 13−18° (на юге — 19−21°), днем синоптики прогнозируют 25−29° в большинстве регионов (29−32° на юге).
Погода в Киеве 10 августа ожидается с дождями и возможными грозами днем, ночь пройдет без осадков. Термометры ночью покажут 16−18°, днем — 25−27°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Погода во Львове также будет без осадков ночью и с дождями, возможными грозами днем. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 25−27°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Погода в Одессе ожидается без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 19−21°, днем — поднимутся до 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
Погода в Днепре 10 августа ожидается с дождями и возможной грозой днем, ночь пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−18°, днем воздух прогреется до 27−29°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Погода в Харькове будет без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем — поднимется до 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатье ожидается без осадков ночью и с дождями, возможной грозой днем. Ночью температура опустится до 16−18°, днем воздух прогреется до 26−28°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 10 августа будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.
Напомним, синоптики ожидают, что август в Украине в этом году будет с умеренными осадками.
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