У більшості регіонів України 10 серпня очікуються грози, фото: Thomas Bresson

https://racurs.ua/ua/n142242-grozy-ochikuutsya-v-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-10-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 10 серпня очікується з опадами в більшості регіонів. Лише в частині східних та південних областей доба мине без опадів.

Вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 13−18° (на півдні — 19−21°), вдень синоптики прогнозують 25−29° у більшості регіонів (29−32° на півдні).

Погода в Києві 10 серпня очікується з дощами та можливими грозами вдень, ніч мине без опадів. Термометри вночі покажуть 16−18°, вдень — 25−27°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів вночі та з дощами, можливими грозами вдень. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 25−27°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 19−21°, вдень — піднімуться до 30−32°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі 10 серпня очікується з дощами та можливою грозою вдень, ніч мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме 16−18°, вдень повітря прогріється до 27−29°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде без опадів. Вночі температура повітря опуститься до 14−16°, вдень — підніметься до 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті очікується без опадів вночі та з дощами, можливою грозою вдень. Вночі температура опуститься до 16−18°, вдень повітря прогріється до 26−28°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 10 серпня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що серпень в Україні у цьому році буде з помірними опадами.