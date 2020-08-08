Украинских журналистов депортировали из Беларуси — МИД

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Украинских журналистов депортировали из Беларуси — Министерство иностранных дел официально подтвердило эту информацию. В пятницу представителей телеканала «Настоящее время» (Ирина Ромалийскую и Ивана Гребенюка) задержали в гостинице «Минск».

Двух задержанных в Минске журналистов — граждан Украины депортировали. В 23.40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск — Одесса — сообщило посольство Украины в Беларуси.

По словам Ромалийской, параллельно журналистам «влепили запрет на въезд» в соседнюю страну. Гребенюк добавил, что срок запрета на посещение Беларуса составляет 10 лет.

Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир «Настоящего времени». Сотрудники, которые допрашивали нас, пересказывали мне точки, где я включалась, — рассказала Ромалийская.

Напомним, 7 августа в гостинице «Минск» в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами телеканала «Настоящее время». Представители СМИ приехали в Минск освещать голосование на выборах президента страны, которое должно состояться 9 августа.

В Беларуси их обвинили в нарушении законодательства о СМИ, а именно — работе без аккредитации. Телеканал утверждает, что вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов, однако белорусская сторона ее не предоставила.