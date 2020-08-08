Українських журналістів депортували з Білорусі — МЗС

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Українських журналістів депортували з Білорусі — Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило цю інформацію. У п’ятницю представників телеканалу «Настоящее время» (Ірину Ромалійську й Івана Гребенюка) затримали у готелі «Мінськ».

Двох затриманих в Мінську журналістів — громадян України депортували. О 23.40 вони вилетіли до України авіарейсом Мінськ — Одеса, — повідомило посольство України в Білорусі.

За словами Ромалійської, паралельно журналістам «вліпили заборону на в’їзд» до сусідньої країни. Гребенюк додав, що термін заборони в’їзду до Білорусі складає 10 років.

Наскільки я зрозуміла, приводом став вчорашній ефір «Настоящего времени». Співробітники, які допитують нас, переказували мені точки, з яких я включалася, — розповіла Ромалійська.

Нагадаємо, 7 серпня у готелі «Мінськ» в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу «Настоящее время». Представники ЗМІ приїхали до Мінська висвітлювати голосування на виборах президента, яке має відбутися 9 серпня.

У Білорусі їх звинуватили в порушенні законодавства про ЗМІ, а саме — роботі без акредитації. Телеканал запевняє, що вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів, проте білоруська сторона її не надала.