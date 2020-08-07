Туатара. Фото: Floranimal

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Ракурс

Ящірка туатара є єдиним спадкоємцем динозаврів з існуючих зараз тварин. Вчені проаналізували геном ящірки і з’ясували, що вона має незвичайну амінокислотну послідовність ДНК і РНК, яка говорить про те, що ця тварина схожа й на рептилій, і на ссавців.

Такий зв’язок свідчить про те, що туатара це останній вид рептилій, які бродили землею разом із динозаврами. До такого висновку прийшли вчені з Університету Аделаїди у своєму новому дослідженні, повідомляє «Популярная Механика».





Дослідження було зосереджено на окремому виді рептилій, який виник орієнтовно 250 млн років тому й зустрічається тільки в Новій Зеландії.

Зазначається, що геном цієї незвичайної тварини має спільні риси з такими ссавцями, як качконіс і єхидна. Вчені з’ясували, що ДНК туатари переміщується і стрибає. Саме цим вони схожі на качконосів, чий геном здатний на такі ж стрибки. Водночас, у людей ДНК, що переміщується складає всього 1% від іншого.

Гаттер (туатара) — це вид плазунів, єдиний сучасний представник стародавнього виду клювоголових. Мешкає на декількох невеликих островах Нової Зеландії. Довжина тіла досягає 76 см, а маса — 1,3 кг. Середня тривалість життя — 60 років, однак можуть жити й понад 100 років. Веде переважно нічний спосіб життя. Зовнішнім виглядом і способом життя нагадує великих ігуан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нерозлучну пару літніх левів приспали одночасно, щоби вони не жили один без одного.