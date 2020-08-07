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Ракурс
Хуберт та Каліса. Фото: LA Times

Нерозлучну пару літніх левів приспали одночасно, щоб вони не жили один без одного (ФОТО)

7 сер 2020, 22:16
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Пару левів, яка прожили разом 6 років, приспали одночасно в зоопарку Лос-Анджелеса.

Хуберт і Каліса прожили довге життя, але на старості почали часто хворіти, через що і було прийнято рішення приспати тварин. Про це повідомляє LA Times.

Хуберт та Каліса. Фото: Daily mail

Повідомляється, що працівники зоопарку не хотіли, щоб хтось із левів побачив смерть свого партнера і страждав від цього, а тому вирішили приспати їх одночасно.


Хуберт та Каліса. Фото: Daily mail

За словами працівників які дбали про левів, тварин було неможливо розлучити. Їх безроздільна увага завжди була зосереджена один на одному — вони відпочивали разом, обіймалися і часто терлися носами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поповнення в родині альпака святкує зоопарк Києва.


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