Хуберт та Каліса. Фото: LA Times

https://racurs.ua/ua/n142203-nerozluchnu-paru-litnih-leviv-pryspaly-odnochasno-schob-vony-ne-jyly-odyn-bez-odnogo-foto.html

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Пару левів, яка прожили разом 6 років, приспали одночасно в зоопарку Лос-Анджелеса.

Хуберт і Каліса прожили довге життя, але на старості почали часто хворіти, через що і було прийнято рішення приспати тварин. Про це повідомляє LA Times.







Повідомляється, що працівники зоопарку не хотіли, щоб хтось із левів побачив смерть свого партнера і страждав від цього, а тому вирішили приспати їх одночасно.





За словами працівників які дбали про левів, тварин було неможливо розлучити. Їх безроздільна увага завжди була зосереджена один на одному — вони відпочивали разом, обіймалися і часто терлися носами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поповнення в родині альпака святкує зоопарк Києва.