Екстрено посадили літак через відмову українця вдягати маску в Іспанії

Екстрено посадили літак в Іспанії через відмову українця вдягати маску. Фото: Lenta

https://racurs.ua/ua/n142202-ekstreno-posadyly-litak-v-ispaniyi-cherez-vidmovu-ukrayincya-vdyagaty-masku.html

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Порушення карантину, який ввели через поширення коронавірусної хвороби, не вперше фіксують на борту авіалайнерів. Літак авіакомпанії Air Europa, який 6 серпня летів з острова Гран-Канарія до Мадриду, екстрено посадили в аеропорту Малаги через українця, який відмовлявся вдягати маску.

Після посадки літака «конфліктного пасажира» передали правоохоронцям. Про це пише El Periodico.

Зазначається, що під час подорожі українець був у стані алкогольного сп’яніння, а екіпаж неодноразово пропонував чоловіку надіти маску. На прохання членів екіпажу чоловік не реагував. Іспанські ЗМІ повідомили, що крім цього він погрожував іншим пасажирам авіалайнера.



Після цього був активований відповідний протокол, який передбачає екстрену посадку та передачу порушника правоохоронцям. Згодом літак продовжив подорож до Мадрида.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медичні маски стали причиною бійки, яка виникла на борту літака Boeing 737 голландської авіакомпанії KLM, котрий прямував на розташований у Середземному морі відомий курортний острів Ібіца.

Бійка розпочалася після того, як двоє відпочивальників із Великої Британії відмовилися надягти медичні маски. За словами очевидців, один із них був п’яним і почав сперечатися з іншими пасажирами.