Экстренно посадили самолет из-за отказа украинца надевать маску в Испании. Фото: Lenta

https://racurs.ua/n142202-ekstrenno-posadili-samolet-iz-za-otkaza-ukrainca-nadevat-masku-v-ispanii.html

Ракурс

Нарушения карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной болезни, не впервые фиксируют на борту авиалайнеров. Самолет авиакомпании Air Europa, который 6 августа летел с острова Гран-Канария в Мадрид, экстренно посадили в аэропорту из-за украинца, который отказывался надеть маску.

После посадки самолета «конфликтного пассажира» передали правоохранителям. Об этом пишет El Periodico.

Отмечается, что во время путешествия украинец был в состоянии алкогольного опьянения, а экипаж неоднократно предлагал мужчине надеть маску. На просьбы членов экипажа мужчина не реагировал. Испанские СМИ сообщили, что кроме этого он угрожал другим пассажирам авиалайнера.

На борту отреагировали на такое поведение украинского гражданина соответствующим протоколом, который предусматривает экстренную посадку и передачу нарушителя правоохранителям. Впоследствии самолет продолжил путешествие в Мадрид.

Напомним, ранее мы сообщали, что медицинские маски стали причиной драки, возникшей на борту самолета Boeing 737 голландской авиакомпании KLM, направлявшейся на расположенный в Средиземном море известный курортный остров Ибица.

Драка началась после того, как двое отдыхающих из Великобритании отказались надеть медицинские маски. По словам очевидцев, один из них был пьян и начал спорить с другими пассажирами.