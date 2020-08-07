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Ракурс
Китай и США. Фото: DW

США ввели санкции против Китая — под «раздачу» попали топ-чиновники Гонконга

7 авг 2020, 21:23
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Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые санкции против 11 чиновников Гонконга и Китая, в том числе и главы администрации Гонконга Керри Лам.

Причиной наложения санкций в США называются введенный в Гонконге закон о национальной безопасности. Об этом сообщает Министерство финансов США.

По мнению правительства США, закон о национальной безопасности подрывает автономию Гонконга, а также ограничивает выражение мнений граждан Китая и пытается регулировать их собрания.

30 июня Китай официально принял закон о национальной безопасности Гонконга, который дает Китайской Народной Республике (КНР) новые полномочия и ограничивает свободы автономного района Гонконг.


В связи с этим Палата представителей США одобрила новые санкции против Китая. Согласно новым санкциям, ограничения будут накладываться на топ-чиновников Китая и Гонконга, а также на банки, которые с ними сотрудничают.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае ввели пожизненное заключение за призывы об отделении Гонконга.

Источник: Ракурс


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