США ввели санкции против Китая — под «раздачу» попали топ-чиновники Гонконга

Китай и США. Фото: DW

https://racurs.ua/n142201-ssha-vveli-sankcii-protiv-kitaya-pod-razdachu-popali-top-chinovniki-gonkonga.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые санкции против 11 чиновников Гонконга и Китая, в том числе и главы администрации Гонконга Керри Лам.

Причиной наложения санкций в США называются введенный в Гонконге закон о национальной безопасности. Об этом сообщает Министерство финансов США.

По мнению правительства США, закон о национальной безопасности подрывает автономию Гонконга, а также ограничивает выражение мнений граждан Китая и пытается регулировать их собрания.

30 июня Китай официально принял закон о национальной безопасности Гонконга, который дает Китайской Народной Республике (КНР) новые полномочия и ограничивает свободы автономного района Гонконг.

В связи с этим Палата представителей США одобрила новые санкции против Китая. Согласно новым санкциям, ограничения будут накладываться на топ-чиновников Китая и Гонконга, а также на банки, которые с ними сотрудничают.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае ввели пожизненное заключение за призывы об отделении Гонконга.