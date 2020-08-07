США ввели санкції проти Китаю — під «роздачу» потрапили топ-чиновники Гонконгу

США та Китай. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n142201-ssha-vvely-sankciyi-proty-kytau-pid-rozdachu-potrapyly-top-chynovnyky-gonkongu.html

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Сполучені Штати Америки (США) ввели нові санкції проти 11 чиновників Гонконгу й Китаю, у тому числі і проти глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

Причиною накладення санкцій у США називають введений у Гонконзі закон про національну безпеку. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

На думку уряду США, закон про національну безпеку підриває автономію Гонконгу, а також обмежує свободу думок громадян Китаю й намагається регулювати їхні збори.

30 червня Китай офіційно прийняв закон про національну безпеку Гонконгу, який дає Китайській Народній Республіці (КНР) нові повноваження та обмежує свободи автономного району Гонконг.

У зв’язку з цим Палата представників США схвалила нові санкції проти Китаю. Відповідно до нових санкцій, обмеження будуть накладатися на топ-чиновників Китаю й Гонконгу, а також на банки, які з ними співпрацюють.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай ввів довічне ув’язнення за заклики про відділення Гонконгу.