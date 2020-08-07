Вибори в Білорусі. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n142200-vybory-v-bilorusi-prohodyat-iz-masshtabnymy-porushennyamy-nezalejni-sposterigachi.html

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Вибори в Білорусі супроводжуються великою кількістю порушень. Громадська ініціатива «Чесні люди» за три дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі зафіксувала понад 5 тис. порушень.

Найчастіше порушення були пов’язані з недопуском на ділянку й забороною на ознайомлення з протоколом. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що всього за три дні дострокового голосування на виборчих дільницях зафіксували 5 тис. 121 порушення. Одним із найпоширеніших порушень виявилася розбіжність кількості тих, хто проголосував за підрахунками спостерігача з даними протоколу комісії.

В ініціативі повідомляють, що в результаті порушень було затримано 37 спостерігачів.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року. З 4 серпня в країні вже почалося дострокове голосування. Штаби трьох опозиційних кандидатів у президенти Білорусі — Валерія Цепкало, Віктора Бабарико та Світлани Тіхановскої — об'єдналися в єдину коаліцію проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Мінську затримали трьох журналістів, серед них є українці.