Выборы в Беларуси. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n142200-vybory-v-belarusi-prohodyat-s-masshtabnymi-narusheniyami-nezavisimye-nabludateli.html

Ракурс

Выборы в Беларуси сопровождаются большим количеством нарушений. Общественная инициатива «Честные люди» за три дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси зафиксировала более 5 тыс. нарушений.

Чаще всего нарушения были связаны с недопуском на участок и запретом на ознакомление с протоколом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что всего за три дня досрочного голосования на избирательных участках совершили 5 тыс. 121 нарушение. Одним из часто встречающихся нарушений оказалось несовпадение количества проголосовавших по подсчетам наблюдателя с данными из протокола комиссии.

В инициативе сообщают, что в результате нарушений было задержано 37 наблюдателей.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа 2020 года. С 4 августа в стране уже началось досрочное голосование. Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси — Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Светланы Тихановской — объединились в единую коалицию против действующего президента Александра Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Минске задержали троих журналистов, среди них есть украинцы.