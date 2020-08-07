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"Винные окна" в Италии. Фото: Insider

«Винные окна» времен эпидемии чумы заработали в Италии из-за коронавируса (ФОТО)

7 авг 2020, 20:26
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Коронавирус в мире неоднократно сравнивали с эпидемией чумы. Итальянцы решили вернуться к изобретению времен Средневековья для того, чтобы снизить риск заражения инфекцией.

«Винные окна», которые ранее использовали для того, чтобы богатые делились вином с бедными, теперь будут использоваться для торговли. Об этом сообщает Insider.

"Винные окна". Фото: Insider

В 1630-х годах Италию охватила эпидемия чумы и именно тогда «винные окна» впервые использовали для торговли, чтобы предотвратить распространение заболевания. Люди передавали товар, а деньги клали в поднос, где их потом дезинфицировали уксусом.

"Винные окна". Фото: Insider

«Винные окна» использовали в течение трех веков, но уже в начале 20-го века законы о продаже алкоголя изменились, и об окнах забыли. А в 1966 году, после сильного наводнения, многие из таких мест были разрушены и заброшены.

"Винные окна". Фото: Insider

Сообщается, что «винные окна» были уникальным коммерческим и социальным явлением во Флоренции и Тоскане.


Из-за эпидемии коронавируса окна снова стали популярными — местные бары, рестораны, а также семьи, которые делают вино у себя дома, начали использовать их для продажи товаров.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ВОЗ усомнились в эффективности вакцины от коронавируса.


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