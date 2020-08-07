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Самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает BBC.
Авиакомпания сообщила, что на борту находились 184 пассажира (из них 10 детей) и семь членов экипажа на борту. Часть пассажиров госпитализированы в больницы
с травмами.
Авиакатастрофа в Индии. Фото: Факты
Во время приземления раскололся пассажирский самолет в Индии — есть пострадавшие и погибшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n142198-vo-vremya-prizemleniya-raskololsya-passajirskiy-samolet-v-indii-est-postradavshie-i-pogibshie.htmlРакурс
Самолет авиакомпании Air India Express, на борту которого было около 200 человек, разбился в аэропорту Индии в южном штате Керала во время приземления.
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает BBC.
На фото с места происшествия видно, что корпус самолета раскололся надвое. Сейчас там работают спасатели и пожарные. Сообщается, что самолет следовал из Дубая в Индию.
Авиакомпания сообщила, что на борту находились 184 пассажира (из них 10 детей) и семь членов экипажа на борту. Часть пассажиров госпитализированы в больницы
с травмами.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о погибших, но не уточнил, сколько их именно. СМИ сообщают о трех погибших — пилоте и двух пассажирах.
Напомним, ранее мы сообщали, что смертоносный ураган «Амфан» налетел на Индию и Бангладеш. В результате урагана города разрушены, а десятки людей погибли.
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