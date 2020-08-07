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Авиакатастрофа в Индии. Фото: Факты

Во время приземления раскололся пассажирский самолет в Индии — есть пострадавшие и погибшие (ВИДЕО)

7 авг 2020, 19:40
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Самолет авиакомпании Air India Express, на борту которого было около 200 человек, разбился в аэропорту Индии в южном штате Керала во время приземления.

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает BBC.

На фото с места происшествия видно, что корпус самолета раскололся надвое. Сейчас там работают спасатели и пожарные. Сообщается, что самолет следовал из Дубая в Индию.

Авиакомпания сообщила, что на борту находились 184 пассажира (из них 10 детей) и семь членов экипажа на борту. Часть пассажиров госпитализированы в больницы с травмами.


Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о погибших, но не уточнил, сколько их именно. СМИ сообщают о трех погибших — пилоте и двух пассажирах.

Напомним, ранее мы сообщали, что смертоносный ураган «Амфан» налетел на Индию и Бангладеш. В результате урагана города разрушены, а десятки людей погибли.


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