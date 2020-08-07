Авиакатастрофа в Индии. Фото: Факты

https://racurs.ua/n142198-vo-vremya-prizemleniya-raskololsya-passajirskiy-samolet-v-indii-est-postradavshie-i-pogibshie.html

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Самолет авиакомпании Air India Express, на борту которого было около 200 человек, разбился в аэропорту Индии в южном штате Керала во время приземления.

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает BBC.





На фото с места происшествия видно, что корпус самолета раскололся надвое. Сейчас там работают спасатели и пожарные. Сообщается, что самолет следовал из Дубая в Индию.

Авиакомпания сообщила, что на борту находились 184 пассажира (из них 10 детей) и семь членов экипажа на борту. Часть пассажиров госпитализированы в больницы с травмами.





Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о погибших, но не уточнил, сколько их именно. СМИ сообщают о трех погибших — пилоте и двух пассажирах.

Напомним, ранее мы сообщали, что смертоносный ураган «Амфан» налетел на Индию и Бангладеш. В результате урагана города разрушены, а десятки людей погибли.