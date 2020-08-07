Авіакатастрофа в Індії. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n142198-pid-chas-pryzemlennya-rozkolovsya-pasajyrskyy-litak-v-indiyi-ie-postrajdali-ta-zagybli-video.html

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Літак авіакомпанії Air India Express, на борту якого було близько 200 людей, розбився в аеропорту Індії в південному штаті Керала під час приземлення.

Літак викотився за межі посадкової смуги. Про це повідомляє BBC.





На фото з місця події видно, що корпус літака розколовся надвоє. Наразі на місці події працюють рятувальники й пожежники. Повідомляється, що літак прямував із Дубаю.

Авіакомпанія повідомила, що на борту перебували 184 пасажири (з них 10 малолітніх дітей) і семеро членів екіпажу на борту. Частину пасажирів із травмами госпіталізували до лікарень.





Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх повідомив про загиблих, але не уточнив, скільки їх саме. ЗМІ повідомляють про трьох загиблих — пілота та двох пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смертоносний ураган «Амфан» налетів на Індію та Бангладеш. В результаті урагану міста зруйновані, а десятки людей загинули.