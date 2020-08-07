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"Винні вікна" в Італії. Фото: Insider

«Винні вікна» часів епідемії чуми запрацювали в Італії через коронавірус (ФОТО)

7 сер 2020, 20:26
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Коронавірус у світі неодноразово порівнювали з епідемією чуми. Італійці вирішили повернутися до винаходу часів Середньовіччя для того, щоб зменшити риск зараження інфекцією.

«Винні вікна», які раніше використовували для того, щоб багаті ділилися вином з бідними, тепер будуть використовуватися для торгівлі. Про це повідомляє Insider.

"Винні вікна". Фото: Insider

У 1630-х роках Італію охопила епідемія чуми і саме тоді «винні вікна» вперше використали для торгівлі щоб запобігти поширенню захворювання. Люди передавали товар, а гроші клали до таці, де їх потім дезінфікували оцтом.

"Винні вікна". Фото: Insider

«Винні вікна» використовували впродовж трьох століть, але вже на початку 20-го століття закони про продаж алкоголю змінилися, і про вікна забули. А в 1966 році, після сильної повені, багато таких місць було зруйновано і покинуто.

"Винні вікна". Фото: Insider

Повідомляється, що «винні вікна» були унікальним комерційним та соціальним явищем у Флоренції та Тоскані.


Через епідемію коронавірусу вікна знову стали популярними — місцеві бари, ресторани, а також сім’ї, які роблять вино у себе вдома, знову почали їх використовувати для продажу товарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у ВООЗ засумнівалися в ефективності вакцини від коронавірусу.


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