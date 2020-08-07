Хуберт и Калиса. Фото: LA Times

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Пару львов, которая прожила вместе 6 лет, усыпили одновременно в зоопарке Лос-Анджелеса.

Хуберт и Калиса прожили долгую жизнь, но на старости начали часто болеть, из-за чего и было принято решение об усыплении. Об этом сообщает LA Times.





Сообщается, что работники зоопарка не хотели, чтобы кто-то из львов увидел смерть своего партнера и страдал от этого, а потому решили усыпить их одновременно.





По словам работников, которые заботились о львах, животных было невозможно разлучить. Их безраздельное внимание всегда было сосредоточено друг на друге, когда они отдыхали вместе, обнимались и часто ласкались носами.

Напомним, ранее мы сообщали, что пополнение в семье альпак празднует зоопарк Киева.