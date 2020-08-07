Туатара. Фото: Floranimal

https://racurs.ua/n142204-blijayshego-rodstvennika-dinozavrov-obnarujili-uchenye-foto.html

Ракурс

Ящерица туатара является единственным наследником динозавров из существующих сейчас животных. Ученые проанализировали геном ящерицы и выяснили, что она имеет необычную аминокислотную последовательность ДНК и РНК, которая говорит о том, что это животное похоже и на рептилий, и на млекопитающих.

Такая связь свидетельствует о том, что туатара это последний выживший вид рептилий, которые бродили по земле вместе с динозаврами. К такому выводу пришли ученые из Университета Аделаиды в своем новом исследовании, сообщает «Популярная Механика».







Исследование было сосредоточено на одиночном виде рептилий, который возник в около 250 млн лет назад и встречается только в Новой Зеландии.

Отмечается, что геном этого необычного животного имеет общие черты с такими млекопитающими, как утконос и ехидна.

Ученые выяснили, что ДНК туатары перемещаются и прыгают. Именно этим они похожи на утконосов, чей геном способен на такие же прыжки. В то же время, у людей перемещающиеся ДНК составляют всего 1% от всех остальных.

Гаттерия (туатара) — это вид пресмыкающихся, единственный современный представитель древнего отряда клювоголовых. Обитает на нескольких небольших островах Новой Зеландии. Длина тела достигает 76 см, а масса — 1,3 кг. Средняя продолжительность жизни — 60 лет, однако могут жить и более 100 лет. Ведёт преимущественно ночной образ жизни. Внешним видом и образом жизни напоминает крупных игуан.

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