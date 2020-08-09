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Ракурс
Вибори у Білорусі. Фото: DW

Журналістів російського телеканалу «Дождь» затримали в Мінську (ВІДЕО)

9 сер 2020, 15:59
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Вибори в Білорусі проходять із масштабними переслідуваннями журналістів, що висвітлюють подію.

У Мінську затримали кореспондентів російського телеканалу «Дождь» Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова під час виконання професійних обов’язків. Про затримання журналістів повідомив Telegram-канал Nexta Live.

Представниця штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарико та соратниця головного опозиційного кандидата Світлани Тіхановскої Марія Колесникова розповіла, що журналістів телеканалу «Дождь» затримали після розмови з нею.


9 серпня в Білорусі проходить основний день голосування на виборах президента країни. Станом на 12.00 явка на виборах у Білорусі склала 54%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 7 серпня в Мінську затримали трьох журналістів російськомовного телеканалу «Настоящее время» — спільного проекту «Радіо Свободи» та «Голосу Америки». Вони висвітлювали вибори, через що їх вислали із Білорусі.

Джерело: Ракурс


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