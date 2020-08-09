ДТП в Угорщині. Фото: TVN24

https://racurs.ua/ua/n142244-pasajyrskyy-avtobus-vyletiv-u-kuvet-v-ugorschyni-ie-zagybli-ta-postrajdali.html

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В Угорщині автобус із громадянами Польщі, що поверталися додому з подорожі до Болгарії, вилетів з автомагістралі в кювет та перевернувся.

Одна людина загинула, 34 особи зазнали травм. Про це повідомляє TVN24.







Повідомляється, що в автобусі їхали 46 осіб, у тому числі двоє водіїв. Серед пасажирів було двоє дітей, вони не постраждали під час дорожньо-транспортної пригоди. Одна людина дістала серйозних травм, інші пасажири зазнали травм середньої та легкої тяжкості.





Аварія сталася на автомагістралі в районі міста Кішкунфеледьгаза під час руху автобусу в сторону Будапешта. Відразу після аварії дорогу до Будапешту повністю перекрили.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Угорщині розбився автобус з евакуйованими українцями. Біля Будапешта на 75 км міжнародної траси М3 розбився автобус, що перевозив евакуйованих громадян України. Їх планувалося доставити до пункту пропуску «Тиса».