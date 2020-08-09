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Ракурс
ДТП в Угорщині. Фото: TVN24

Пасажирський автобус вилетів у кювет в Угорщині: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

9 сер 2020, 16:30
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В Угорщині автобус із громадянами Польщі, що поверталися додому з подорожі до Болгарії, вилетів з автомагістралі в кювет та перевернувся.

Одна людина загинула, 34 особи зазнали травм. Про це повідомляє TVN24.

ДТП в Угорщині. Фото: TVN24

Повідомляється, що в автобусі їхали 46 осіб, у тому числі двоє водіїв. Серед пасажирів було двоє дітей, вони не постраждали під час дорожньо-транспортної пригоди. Одна людина дістала серйозних травм, інші пасажири зазнали травм середньої та легкої тяжкості.

ДТП в Угорщині. Фото: TVN24

Аварія сталася на автомагістралі в районі міста Кішкунфеледьгаза під час руху автобусу в сторону Будапешта. Відразу після аварії дорогу до Будапешту повністю перекрили.


Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Угорщині розбився автобус з евакуйованими українцями. Біля Будапешта на 75 км міжнародної траси М3 розбився автобус, що перевозив евакуйованих громадян України. Їх планувалося доставити до пункту пропуску «Тиса».

Джерело: Ракурс


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