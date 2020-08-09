Боротися з образливими назвами космічних об'єктів будуть у NASA

NASA. Фото: пресс-служба космічного агентства

https://racurs.ua/ua/n142245-borotysya-z-obrazlyvymy-nazvamy-kosmichnyh-obiektiv-budut-u-nasa.html

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) розпочало перейменування галактик і туманностей для того, щоб уникнути проявів дискримінації.

Першою під перейменування потрапила «Туманність ескімоса». Про це повідомляє Cnet.

Повідомляється, що наукове товариство активно виступає проти нерівності та дискримінації у всіх аспектах, а тому було прийнято рішення змінити некоректні та застарілі образливі назви певних космічних об'єктів.

Планетна туманність NGC 2392, що мала назву «Туманність ескімоса» тепер згадується лише за повною назвою, тому що «ескімос» розглядають як расистський та нав’язаний корінним жителям Арктики.

Також в NASA додали примітку до зображення туманності, у якій вказані причини позбавлення космічного об'єкта старої назви.

Тепер астрономи будуть користуватися лише офіційними позначення і для NGC 4567 та NGC 4568 — двох спіральних галактик, які раніше мали назву «Галактика сіамських близнюків». Процес перейменування інших космічних об'єктів триває.

Співробітник адміністрації NASA з наукових досліджень Томас Зурбухен заявив, що назви космічних об'єктів повинні узгоджуватися з цінностями етнічного різноманіття та інклюзивності та показувати, що наука доступна для всіх.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ядерні реактори на Марсі та Місяці планує побудувати уряд США. NASA вже запланувало реалізацію відповідного проекту. Спершу фахівці розроблять конструкцію реактора і лише після цього почнеться будівництво тестового зразка для відправки на Місяць.