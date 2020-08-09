Праздник в Укриане 10 августа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142247-10-avgusta-otmechaut-prazdnik-apostolov-parmena-i-prohora.html

Ракурс

10 августа в Украине православная церковь чтит память семи апостолов, избранных из учеников Иисуса Христа. В числе избранных оказались Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. Этот день стал праздником носящим название Пармена и Прохора.

Наши предки 10 августа молились апостолам и просили их защиты, а также собирали урожай. Также в Прохоров день прославляли кузнецов и их ремесло.

С этим религиозным праздником связаны несколько народных поверий. Так, считается, что на Прохора обязательно нужно съесть грушу. Наши предки считали, что это принесет удачу и радость.

Однако, есть и ряд запретов, которые существуют в этот день. Так, считается, что на Прохора нельзя торговать. Согласно заверениям предков, в этот день торговля идет плохо и количество убытков может внезапно возрасти.

Также не советуют намечать свадьбы на этот праздник. Считается, что женитьба в этот день не принесет счастья молодой паре.

Что происходило в этот день в истории:

1519 — Фернан Магеллан отправился в свое первое кругосветное плавание;

1995 — украинской легкоатлеткой Инессой Кравец в Гетеборге был установлен до сих пор действующий мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;

2003 — российский космонавт Юрий Маленченко и Екатерина Дмитриева сыграли первый в мире брак в космосе.

Кто родился 10 августа:

1937 — украинский футболист, трехкратный чемпион Советского Союза Андрей Биба. Его признали лучшим футболистом СССР;

1960 — испанский актер Антонио Бандерас;

1984 — украинский писатель Любко Дереш;

1986 — украинский футболист, защитник «Шахтера» Александр Чижов.

Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных. На Банковой предлагают придать государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.