Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Праздник в Укриане 10 августа. Фото: Pixabay

10 августа отмечают праздник апостолов Пармена и Прохора

9 авг 2020, 18:11
999

10 августа в Украине православная церковь чтит память семи апостолов, избранных из учеников Иисуса Христа. В числе избранных оказались Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. Этот день стал праздником носящим название Пармена и Прохора.

Наши предки 10 августа молились апостолам и просили их защиты, а также собирали урожай. Также в Прохоров день прославляли кузнецов и их ремесло.

С этим религиозным праздником связаны несколько народных поверий. Так, считается, что на Прохора обязательно нужно съесть грушу. Наши предки считали, что это принесет удачу и радость.

Однако, есть и ряд запретов, которые существуют в этот день. Так, считается, что на Прохора нельзя торговать. Согласно заверениям предков, в этот день торговля идет плохо и количество убытков может внезапно возрасти.


Также не советуют намечать свадьбы на этот праздник. Считается, что женитьба в этот день не принесет счастья молодой паре.

Что происходило в этот день в истории:

  • 1519 — Фернан Магеллан отправился в свое первое кругосветное плавание;
  • 1995 — украинской легкоатлеткой Инессой Кравец в Гетеборге был установлен до сих пор действующий мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;
  • 2003 — российский космонавт Юрий Маленченко и Екатерина Дмитриева сыграли первый в мире брак в космосе.

Кто родился 10 августа:

  • 1937 — украинский футболист, трехкратный чемпион Советского Союза Андрей Биба. Его признали лучшим футболистом СССР;
  • 1960 — испанский актер Антонио Бандерас;
  • 1984 — украинский писатель Любко Дереш;
  • 1986 — украинский футболист, защитник «Шахтера» Александр Чижов.

Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных. На Банковой предлагают придать государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров