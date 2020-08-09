Вибори у Білорусі. Фото: РБК

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Вибори у Білорусі, що відбуваються сьогодні, 9 серпня, проходять з масовими затриманнями та кібератакою на урядові портали.



За даними на 16.00 явка склала 73,4%. Про це повідомляє заступник голови ЦВК Білорусі Вадим Іпатов, передає TUT.by.





Ще о 12.00 глава Центральної виборчої комісії Лідія Єрмошина оголосила, що явка на вибори президента Білорусі перевищує 50%. Такий показник дозволяє вважати вибори дійсними.

Голосування супроводжується затриманнями опозиційних активістів та журналістів. Зокрема, протягом останньої доби затримано кількох співробітників штабу одного з кандидатів Світлани Тихановської та троє співробітників російського телеканалу «Дождь».





Зазначається, що до Мінська стягнуто військових та поліцейських зі спецтехнікою, центр столиці Білорусі наразі перекритий.

Нагадаємо, вранці жителі Білорусі почали масово скаржитися на погану роботу інтернету по всій країні. Зокрема, вони повідомляли, що YouTube та сервіси Google відмовляються працювати. В уряді Білорусі повідомили, що перебої в роботі інтернету пов’язані з кібератакою на урядові портали.