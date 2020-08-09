Олександр Лукашенко. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n142252-lukashenko-peremig-na-vyborah-u-bilorusi-ekzyt-pol.html

Ракурс

Вибори в Білорусі закінчилися перемогою чинного президента Олександра Лукашенка. За даними національного екзит-полу, за нього віддали свої голоси 79,7% виборців, а за його головну суперницю Світлану Тихановську — 6,8%.

Про це стало відомо із даних національного екзит-полу, які наводить державне агентство «БЕЛТА».

Повідомляється, що екзит-пол проводився молодіжною лабораторією соціологічних досліджень РСОО «БКМО» на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії «Мир» у Республіці Білорусь.

Так, опитування виборців проводилося на 320 дільницях. Інтерв’юери пропонували громадянам Білорусі пройти анонімне опитування та відповісти, за кого вони віддали свій голос.

На запитання дали відповідь 67,6%, а відмовилися від відповіді 32,4%. Усього було опитано 12 тис. 340 осіб.

Згідно з результатами опитування, кандидати отримали такі результати:

Олександр Лукашенко 79,7%;

Світлана Тихановська 6,8%;

Анна Канопацька 2,3%;

Андрій Дмитрієв 1,1%;

Сергій Черечень 0,9%.

Проти всіх кандидатів проголосували 9,2% виборців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори в Білорусі проходили з масовими затриманнями та кібератакою на урядові портали. За даними на 16.00 9 серпня явка склала 73,4%.

Голосування супроводжувалося затриманнями опозиційних активістів та журналістів. Зокрема, упродовж останньої доби затримано кількох співробітників штабу одного з кандидатів Світлани Тихановської та трьох журналістів російського телеканалу «Дождь». До Мінська було стягнуто військових та поліцейських зі спецтехнікою, центр столиці Білорусі перекрили.