Найпопулярнішу модель iPhone за всю історію Apple назвали експерти

Смартфони Apple. Фото: Akrales

https://racurs.ua/ua/n142251-naypopulyarnishu-model-iphone-za-vsu-istoriu-apple-nazvaly-eksperty.html

Ракурс

iPhone — смартфон, що випускає компанія Apple, не втрачає своєї популярності. Експерти вирішили проаналізувати, який зі смартфонів компанії здобув найбільшу кількість прихильників.

З’ясувалося, що абсолютний рекорд продажів досі утримують моделі iPhone 6 і iPhone 6 Plus, які вийшли у 2014 році. Про це повідомляє News.mydrivers.

Експерти підрахували, що модель iPhone 6 розійшлись тиражем 222,4 млн пристроїв, а презентована через рік модель iPhone 6s — розійшлася тиражем у 125 млн екземплярів.

Наступне покоління смартфонів вже не зазнало такого успіху. iPhone 7 та iPhone 7 Plus розійшлись тиражем лише в 83 млн пристроїв, а моделі iPhone 8 і 8 Plus з підтримкою бездротової зарядки вже показали кращий результат продажів — 95 млн одиниць.

Водночас новий iPhone Xr, який назвали найпопулярнішим смартфоном у світі у 2018 році, продали тиражем 72,1 млн пристроїв.

Аутсайдером рейтингу виявився iPhone SE — обсяг його продажів склав лише 30,16 млн пристроїв.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Apple відстежує і блокує смартфони, які були вкрадені з магазинів компанії під час протестів у США. На вкрадений iPhone приходить повідомлення, що смартфон відстежується та інформація про місцеперебування буде передана владі. Мародерам пропонують повернути пристрій у магазин і тоді його розблокують.