Самую популярную модель iPhone за всю историю Apple назвали эксперты

Смартфоны Apple. Фото: Akrales

https://racurs.ua/n142251-samuu-populyarnuu-model-iphone-za-vsu-istoriu-apple-nazvali-eksperty.html

Ракурс

iPhone — смартфон, который выпускает компания Apple, не теряет своей популярности. Эксперты решили проанализировать, какой из смартфонов компании получил наибольшее количество сторонников.

Выяснилось, что абсолютный рекорд продаж до сих пор удерживают модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые вышли в 2014 году. Об этом сообщает News.mydrivers.

Эксперты подсчитали, что модель iPhone 6 разошлись тиражом в 222 млн устройств, а представлена ​​через год модель iPhone 6s — разошлась тиражом в 125 млн экземпляров.

Следующее поколение смартфонов уже не получили такой успех. iPhone 7 и iPhone 7 Plus разошлись тиражом всего в 83 млн устройств, а модели iPhone 8 и 8 Plus с поддержкой беспроводной зарядки показали немного лучший результат продаж — 95 млн единиц.

В то же время новый iPhone Xr, который назвали самым популярным смартфоном в мире в 2018 году, продали тиражом 72 млн устройств.

Аутсайдером рейтинга оказался iPhone SE — объем его продаж составил лишь 30 млн устройств.

Напомним, ранее мы сообщали, что Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США. На украденный iPhone приходит сообщение, что смартфон отслеживается и информация о местонахождении будет передана властям. Мародерам предлагают вернуть устройство в магазин и тогда его разблокируют.