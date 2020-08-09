В «Динамо» пробрался коронавирус — заразились два футболиста

Футбольный клуб "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

https://racurs.ua/n142250-v-dinamo-probralsya-koronavirus-zarazilis-dva-futbolista.html

Ракурс

«Динамо», украинский футбольный клуб протестирует на коронавирус всех игроков из-за того, что у двух членов команды — форварда Назария Русина и защитника Романа Вантуха — обнаружили коронавирусную инфекцию.

Сейчас игроков изолировали от других членов команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Первым обнаружили коронавирус у Назария Русина — ему оперативно сделали тест, который показал наличие заболевания. Аналогичным оказался результат теста и у его коллеги, Романа Вантуха.

После этого всем игрокам футбольной команды сделали ПЦР-тесты, все результаты оказались отрицательными. В клубе отметили, что футболисты «Динамо» тренируются в обычном режиме, а медицинская группа держит ситуацию под контролем.

Сейчас футбольный клуб не проводит матчи, поскольку новый сезон начнется только в конце августа. К тому времени команда игроков может оказаться уже в полном составе.

30 мая футбольный клуб «Карпаты» также сообщил, что среди игроков клуба и персонала обнаружили коронавирус. Тогда львовские «Карпаты» ушли на двухнедельный карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что Игорь Суркис, президент киевского футбольного клуба «Динамо», заявил о готовности его продать.