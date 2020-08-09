У «Динамо» пробрався коронавірус — заразилися двоє футболістів

Футбольний клуб "Динамо". Фото: прес-служба клубу

https://racurs.ua/ua/n142250-u-dynamo-probravsya-koronavirus-zarazylysya-dvoie-futbolistiv.html

Ракурс

«Динамо», український футбольний клуб, проведе тестування на коронавірус серед усіх гравців через те, що у двох гравців — форварда Назарія Русина й захисника Романа Вантуха — виявили коронавірусну інфекцію.

Наразі гравців ізолювали від інших членів команди. Про це повідомляють на сайті клубу.

Першим виявили коронавірус у Назарія Русина — йому оперативно зробили тест, який показав наявність захворювання. Аналогічним виявився результат тесту і в його колеги, Романа Вантуха.

Після цього всім гравцям футбольного клубу провели ПЛР-тести, наразі всі інші результати виявилися негативними. У клубі зазначили, що футболісти «Динамо» й надалі тренуються у звичайному режимі, а медична група тримає ситуацію під контролем.

Наразі футбольний клуб не проводить матчі, оскільки новий сезон розпочнеться лише наприкінці серпня. До того часу команда гравців може опинитися в повному складі.

30 травня футбольний клуб «Карпати» також повідомив, що серед гравців клубу та персоналу виявили коронавірусну хворобу. Тоді львівські «Карпати» розпочали двотижневий карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ігор Суркіс, президент київського футбольного клубу «Динамо», заявив про готовність його продати.