Сутички з ОМОН у Білорусі потрапили на відео — щонайменше 120 затриманих

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Протести у Мінську та інших містах сусідньої країни із закликом «Живе Білорусь» відбулися 9 серпня після оголошення результатів екзит-полів на виборах президента, які засвідчили перемогу чинного лідера Олександра Лукашенка.

Наразі відомо про щонайменше 120 затриманих силовиками учасників протестів у різних населених пунктах Білорусі, повідомляє правозахисний центр «Вясна» у Телеграм.

Окрім цього, понад 50 осіб дістали поранень внаслідок обстрілу міліцією протестувальників гумовими кулями. 10 потерпілих перебувають у важкому стані, четверо — у реанімації. Як розповів редактор видання NEXTA, відомо про 50 постраждалих лише у Мінську.

Загалом, окрім столиці Білорусі, в день виборів протести відбулися ще у восьми містах — Ліді, Барановичах, Бресті, Гродно, Жодіно, Жлобині, Пінську та Кобрині.

Кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська у ніч на 10 серпня попросила своїх виборців запобігати провокаціям.

Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити, — звернулася Тихановська до правоохоронців.

У Барановичах (175-тисячне місто на заході Білорусі) ОМОН використав проти демонстрантів світлошумові гранати. Однак згодом силовики були змушені втікати від учасників акції. У багатьох містах сталися бійки з міліціонерами, які застосовували сльозогінний газ.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За головну посаду в країні змагалися Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. В білоруській ЦВК заявили, що явка станом на 16.00 становила 73,4%, а отже вибори відбулися. За даними екзит-полу, на виборах президента Білорусі переміг Лукашенко. Вночі у Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками та масові затримання.