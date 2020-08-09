Вибори у Білорусі. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n142254-masovi-zatrymannya-pislya-vyboriv-rozpochalysya-u-bilorusi-video.html

Ракурс

Вибори у Білорусі завершилися о 20.00. Вже згодом у низці міст силовики почали затримувати людей, які залишилися біля виборчих дільниць після закінчення голосування.

Поліцейські затримують не тільки виборців, а й журналістів. Про це повідомляє Tut.by.









Повідомляється, що у Мінську на проспекті Машерова почалися сутички співробітників ОМОНу з протестувальниками. Також міліція перекрила пішохідну частину проспекту Незалежності — головної вулиці міста. Кілька станцій метро закрили.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори в Білорусі закінчилися перемогою чинного президента Олександра Лукашенка. За даними національного екзит-полу, за нього віддали свої голоси 79,7% виборців, а за його головну суперницю Світлану Тихановську — 6,8%.