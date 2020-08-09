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Ракурс
Вибори у Білорусі. Фото: DW

Масові затримання після виборів розпочалися у Білорусі (ВІДЕО)

9 сер 2020, 22:12
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Вибори у Білорусі завершилися о 20.00. Вже згодом у низці міст силовики почали затримувати людей, які залишилися біля виборчих дільниць після закінчення голосування.

Поліцейські затримують не тільки виборців, а й журналістів. Про це повідомляє Tut.by.




Повідомляється, що у Мінську на проспекті Машерова почалися сутички співробітників ОМОНу з протестувальниками. Також міліція перекрила пішохідну частину проспекту Незалежності — головної вулиці міста. Кілька станцій метро закрили.




Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори в Білорусі закінчилися перемогою чинного президента Олександра Лукашенка. За даними національного екзит-полу, за нього віддали свої голоси 79,7% виборців, а за його головну суперницю Світлану Тихановську — 6,8%.


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