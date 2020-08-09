Сонце. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142253-vcheni-nablyzylysya-do-rozuminnya-atmosfery-soncya-doslidjennya.html

Ракурс

Наблизитися до розгадки сонячної атмосфери вперше вдалося європейським вченим.

Завдяки зонду HERSCHEL, який запустило європейське космічне агентство, вони змогли дізнатися, яка кількість гелію міститься в сонячній атмосфері. Про це повідомляє «Популярная механика».

Ця інформація може вплинути на пізнання про те, як функціонує атмосфера Сонця, а також розширити розуміння сонячного вітру, який «дує" на Землю.

Завдяки вимірам, що були зроблені зондом у період із 2009 по 2013, вчені з Туринської астрофізичної обсерваторії та Інституту космічної астрофізики у Франції дійшли висновку, що гелій нерівномірно розподілений по атмосфері зорі.

Зазначається, що в екваторіальній зоні його дуже мало, а в середніх широтах його кількість різко збільшується. Дослідники вважають, що ці розбіжності можуть виникати через магнітне поле Сонця і швидкість сонячного вітру в короні Сонця.

Корона Сонця поширюється від зірки на мільйони кілометрів у космосі. Її можна побачити під час повного затемнення, коли диск світила закритий Місяцем. Температура корони приблизно у 200 разів гарячіше поверхні.

У той час як температура фотосфери становить усього 6000 K, у корони вона може досягати 1−3 млн градусів Кельвіна. Вчені дотепер не знають, чому вона настільки висока.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що незвичайний феномен на Сонце вдалося розглянути вченим завдяки новим фотографіям зірки, які були отримані завдяки зонду, запущеному в рамках програми Solar Orbiter.