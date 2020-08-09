Солнце. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142253-uchenye-priblizilis-k-ponimaniu-atmosfery-solnca-issledovanie.html

Ракурс

Приблизиться к разгадке солнечной атмосферы впервые удалось европейским ученым.

Благодаря зонду HERSCHEL, который запустило европейское космическое агентство, они смогли узнать, какое количество гелия содержится в солнечной атмосфере. Об этом сообщает «Популярная механика».

Эта информация может повлиять на познания о том, как функционирует атмосфера Солнца, а также расширить понимание того, как работает солнечный ветер, который «дует» на Землю.

Благодаря измерениям, которые были сделаны зондом в период с 2009 по 2013, ученые из Туринской астрофизической обсерватории и Института космической астрофизики во Франции пришли к выводу, что гелий неравномерно распределен по космической системе.

Отмечается, что в экваториальной зоне его очень мало, а в средних широтах его количество резко увеличивается. Исследователи считают, что эти расхождения могут возникать из-за магнитного поля Солнца и скорости солнечного ветра в короне Солнца.

Корона Солнца распространяется от звезды на миллионы километров в космосе. Ее можно увидеть во время полного затмения, когда диск светила закрыт Луной. Температура короны примерно в 200 раз горячее поверхности.

В то время как температура фотосферы составляет всего 6000 K, у короны она может достигать 1−3 млн градусов Кельвина. Ученые до сих пор до конца не знают, почему она настолько высока.

Напомним, ранее мы сообщали, что необычный феномен на Солнце удалось рассмотреть ученым благодаря новым фотографиям звезды, которые были получены с помощью зонда, запущенного в рамках программы Solar Orbiter.