Незвичайний феномен на Сонці потрапив на нові фото

Сонце. Фото: ІноЗМІ

https://racurs.ua/ua/n141283-nezvychaynyy-fenomen-na-sonci-potrapyv-na-novi-foto.html

Ракурс

Незвичайний феномен на Сонці вдалося розгледіти вченим завдяки новим фотографіям зірки, які були отримані за допомогою зонда, запущеного у рамках програми Solar Orbiter.

Зонд, який був розроблений європейськими вченими спільно з NASA, зробив перший оберт навколо Сонця. Його орбіта зараз на відстані 77 млн ​​км від нашого світила, що вдвічі ближче відстані від Землі до Сонця, повідомляє Phys.org.

Зонд зробив найближчі фотографії Сонця і на знімках вчені виявили десятки невеликих спалахів на поверхні зірки, які отримали назву «сонячні багаття».

Ці спалахи в мільйони разів менші за звичайні спалахи, а їхня площа порівнянна з розмірами Європи.

Наразі вчені не можуть сказати, утворюються «сонячні багаття» за таким же механізмом, що і великі спалахи, чи у них інша природа. На думку астрономів, вивчення цього феномену дозволить пояснити, чому температура сонячної корони вища, ніж у надрах зірки.

Зонд Solar Orbiter був запущений у лютому 2020 року і здатний витримати температуру до 500 °C, що дозволяє йому перебувати на відстані 40 мільйонів кілометрів від поверхні Сонця.

Прилади апарату захищені термостійкою оболонкою, яка витримує сонячний вітер у 13 разів сильніший, ніж на орбіті Землі.

Після 2021 року зонд буде на відстані 42 млн км від Сонця, а це ближче, ніж орбіта Меркурія. Оператори планують трохи змінити траєкторію польоту Solar Orbiter, щоб у 2027 році зонд зміг зробити перші знімки полюсів Сонця.

Як раніше писав «Ракурс», аерокосмічне агентство США NASA за допомогою зібраних за останні десять років 425 млн фотознімків створило відеоролик про Сонце.