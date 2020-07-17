Необычный феномен на Солнце попал на новые фото

Солнце. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n141283-neobychnyy-fenomen-na-solnce-popal-na-novye-foto.html

Ракурс

Необычный феномен на Солнце удалось рассмотреть ученым благодаря новым фотографиям звезды, которые были получены с помощью зонда, запущенного в рамках программы Solar Orbiter.

Зонд, который был разработан европейскими учеными совместно с NASA, сделал первый оборот вокруг Солнца. Его орбита сейчас находится в 77 млн км от нашего светила, что в два раза ближе расстояния от Земли до Солнца, сообщает Phys.org.

Зонд сделал самые близкие фотографии Солнца и на снимках ученые обнаружили десятки небольших вспышек на поверхности звезды, которые получили название «солнечные костры».

Эти вспышки в миллионы раз меньше обычных вспышек и их площадь соизмерима с размерами Европы.

На данный момент ученые затрудняются сказать, образуются ли «солнечные костры» по такому же механизму, что и большие вспышки, или у них иная природа. По мнению астрономов, изучение этого феномена позволит объяснить, почему температура солнечной короны выше, чем недра звезды.

Зонд Solar Orbiter был запущен в феврале 2020 года и способен выдержать температуру до 500 °C, что позволяет ему находиться на расстоянии 40 миллионов километров от поверхности Солнца.

Приборы аппарата защищены термостойкой оболочкой, которая подвергается воздействию солнечного ветра, в 13 раз более сильному, чем на орбите Земли.

После 2021 года зонд окажется на расстоянии 42 млн км от Солнца, а это ближе, чем орбита Меркурия. Операторы планируют немного изменить траекторию полета Solar Orbiter, чтобы в 2027 году зонд смог сделать первые снимки полюсов Солнца.

Как ранее писал «Ракурс», аэрокосмическое агентство США NASA с помощью собранных за последние десять лет 425 млн фотоснимков создало видеоролик о Солнце.