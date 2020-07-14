Комета. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n141122-unikalnuu-kometu-neowise-mojno-uvidet-nad-ukrainoy-kak-ne-propustit-zrelische-foto-video.html

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Комету Neowise, которая считается самой яркой за последние семь лет, можно увидеть над Украиной.

Космическое зрелище можно наблюдать в течение текущего месяца. На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. Лучше всего комету будет видно через полтора часа после захода Солнца. Об этом сообщает Sciencealert.com

Пятикилометровая комета сейчас находится довольно далеко от планеты — на расстоянии около 100 млн км. Сближение объекта достаточно уникальное — в следующий раз объект приблизится на такое же расстояние к Земле только через 6 тыс. 800 лет.

В последние дни украинцы из разных уголков Украины делали захватывающие снимки кометы.

Кроме того, на основе снимков космонавтов NASA было создано видео кометы Neowise, что пролетает над Землей. Ее запечатлели с высоты МКС, когда она пролетала над Ближним Востоком.

Напомним, комета Neowise уже пережила максимальное сближение с Солнцем и близка к максимальной точке сближения с нашей планетой.