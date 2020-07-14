Комета. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n141122-unikalnu-kometu-neowise-mojna-pobachyty-nad-ukrayinou-yak-ne-propustyty-vydovysche-foto-video.html

Ракурс

Комету Neowise, яка вважається найяскравішою за останні сім років, можна побачити над Україною.

Космічне видовище можна спостерігати впродовж поточного місяця. На мінімальній відстані від Землі комета пройде 23 липня. Найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Cонця. Про це повідомляє Sciencealert.com

П’ятикілометрова комета зараз розташована досить далеко від планети — на відстані близько 100 млн км. Зближення об'єкта досить унікальне — наступного разу об'єкт наблизиться на таку ж відстань до Землі тільки через 6 тис.800 років.

Останніми днями українці з різних куточків України робили захопливі світлини комети.

Крім того, на основі знімків космонавтів NASA було створено відео комети Neowise, що пролітає над Землею. Її відобразили з висоти МКС, коли вона пролітала над Близьким Сходом.

Нагадаємо, комета Neowise вже пережила максимальне зближення з Сонцем та близька до максимальної точки зближення з нашою планетою.