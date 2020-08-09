Выборы в Беларуси. Фото: DW

https://racurs.ua/n142254-massovye-zaderjaniya-posle-vyborov-nachalis-v-belarusi-video.html

Ракурс

Выборы в Беларуси завершились в 20.00. Уже позже в ряде городов силовики начали задерживать людей, которые остались у избирательных участков после окончания голосования.

Полицейские задерживают не только избирателей, но и журналистов. Об этом сообщает Tut.by.





Сообщается, что в Минске на проспекте Машерова начались столкновения между сотрудниками ОМОН и протестующими. Также милиция перекрыла пешеходную часть проспекта Независимости — главной улицы города. Несколько станций метро закрыли.









В Киеве недовольные избиратели, которые не успели проголосовать на выборах президента Беларуси, собрались под посольством.



Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Беларуси закончились победой действующего президента Александра Лукашенко. По данным национального экзитпола, за него отдали свои голоса 79,7% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 6,8%.