ЦВК Білорусі назвала явку виборців та лідера перегонів — вибори у Білорусі

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Явка на виборах президента Білорусі, як розраховує Центральна виборча комісія сусідньої країни, складе щонайменше 80%. На виборчих дільницях, які вже передали дані, продовжує лідирувати чинний президент Олександр Лукашенко.

Про це заявила глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу «Білорусь 1», повідомляє білоруська служба «Радыё Свабода».

Це ще не остаточно, бо Мінськ уточнюватиметься, але це мало що змінить, буде понад 80%, — сказала Єрмошина.

За її словами, Лукашенка підтримали майже 67%, за Тихановську віддали голоси майже 15%. Варіант «проти всіх» вийшов на третє місце з результатом у 8,5%.

Що стосується лідерства, відзвітували кілька міст і районів по багатьох регіонах. У Мінську — це Ленінський район без іноземних дільниць, які до нього прикріплені. Вони повинні відзвітувати до 15.00. У Ленінському районі явка склала понад 64% виборців. За Лукашенка проголосувало майже 67%, за Тихановську — майже 15%, і на третьому місці — проти всіх — 8,5%, — повідомила очільниця ЦВК Білорусі.

Разом із тим, явка у чотирьох районах Брестської області склала 95,7%. Там Лукашенко набрав майже 79,6%, а Тихановська лише 3,8%. Ще в кількох районах, як зазначила Єрмошина, чинного президента підтримали щонайменше 90% виборців.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За головну посаду в країні змагалися Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. В білоруській ЦВК заявили, що явка станом на 16.00 становила 73,4%, а отже вибори відбулися. За даними екзит-полу, на виборах президента Білорусі переміг Лукашенко. Вночі у Мінську почалися сутички протестувальників з силовиками та масові затримання.